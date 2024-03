PSG : Mbappé règle ses comptes avec Luis Enrique

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. L'international français aurait annoncé son départ aux dirigeants parisiens il y a quelques semaines. Depuis, Luis Enrique ne le considère plus comme intouchable et cela aurait provoqué une explication entre les deux hommes. Mais désormais, le calme semble être revenu dans le vestiaire du PSG.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé a annoncé sa décision au PSG il y a quelques semaines. L’international français aurait fait savoir mi-février aux dirigeants parisiens qu’il ne comptait pas prolonger. Depuis, le club de la capitale cherche des solutions pour préparer la vie sans lui en vue de la saison prochaine.

Clash entre Kylian Mbappé et Luis Enrique ?

Dans cette optique, Luis Enrique n’a pas hésité à se passer de Kylian Mbappé. L’entraîneur du PSG ne l’a pas titularisé contre le FC Nantes et l’a remplacé face à Rennes et Monaco. La tension était visiblement en train de monter entre les deux hommes. Mais désormais, le calme serait revenu dans le vestiaire du PSG.

Le calme est revenu au PSG