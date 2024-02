PSG : Mbappé reçoit une incroyable invitation avec l'émir du Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Emmanuel Macron reçoit l'Emir du Qatar à Paris. La guerre entre Israël et le Hamas devrait être au cœur des discussions. Mais pour cette visite d'Etat, le président de la République a mis les petits plats dans les grands. Mardi soir, un dîner sera organisé à l'Elysée. Joueur du PSG, Kylan Mbappé aurait reçu une invitation.

Propriétaire du PSG, l'Emir du Qatar a atterri à Paris pour une visite d'Etat. Au cours de son séjour au sein de la capitale, Tamim ben Hamad Al Thani devrait s'entretenir avec plusieurs acteurs de la vie politique française comme Emmanuel Macron, Gabriel Attal, Anne Hidalgo ou encore Gérard Larcher.

Mercato : Le successeur de Mbappé va snober le PSG ? https://t.co/NBc8FU4FqZ pic.twitter.com/sIX9nrgveq — le10sport (@le10sport) February 25, 2024

Macron lance une invitation à Mbappé

La guerre entre Israël et le Hamas devrait animer les discussions entre l'Emir du Qatar et Macron. Mais ce mardi soir, l'ambiance sera plus légère à l'Elysée puisque le président organisera un dîner en présence de plusieurs personnalités liées plus ou moins au Qatar comme Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, ou encore Kylian Mbappé.

Il pourrait ne pas arriver seul