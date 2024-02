PSG : Après le clash, Luis Enrique craque en direct

La rédaction

Nouvel épisode dans les relations tendues entre le journaliste Alexandre Ruiz et Luis Enrique. Après la rencontre face à Rennes ce dimanche (1-1), l'entraîneur du PSG s'est montré, une nouvelle fois, agacé, par l'une des questions posées sur le plateau de Free Ligue 1. Voici l'échange savoureux entre les deux hommes ce dimanche soir.

En octobre dernier, l'une des questions posées par Alexandre Ruiz avait provoqué la colère de Luis Enrique, qui n'avait pas hésité à quitter le plateau de Free Ligue 1 . Depuis, la situation s'est apaisée et l'entraîneur du PSG se présente régulièrement au micro du journaliste. Mais bis repetita ce dimanche. Luis Enrique n'a pas apprécié que Ruiz insiste sur les failles de son équipe après le match nul face à Rennes.

« Toi t’es vraiment obsédé par le négatif et le positif »

« Je dirais que je suis presque content, imagine. Beaucoup de choses positives » a commenté l’entraîneur du PSG. « Cela signifie qu’il y aussi eu des choses négatives? » a répondu Alexandre Ruiz, avant d'insister. Ce qui n'a pas forcément plus à Luis Enrique. « Toi t’es vraiment obsédé par le négatif et le positif. C’est incroyable » a-t-il lâché.

Luis Enrique chambre Alexandre Ruiz