Foot - PSG

PSG : Mbappé présent pour affronter l’OL !

Publié le 19 septembre 2021 à 11h12 par La rédaction mis à jour le 19 septembre 2021 à 11h13

Alors que le PSG affronte l’OL ce dimanche, Kylian Mbappé sera bien de la partie.

Suite au coup reçu par Kylian Mbappé face à Bruges, l’incertitude planait quant à sa présence ou non avec le PSG ce dimanche pour le choc face à l’OL. Et à quelques heures de ce grand rendez-vous en Ligue 1, la réponse est tombée. Le PSG vient d’annoncer son groupe pour ce match et Mbappé figure bien parmi les joueurs appelés par Mauricio Pochettino. A voir maintenant si le Français sera titulaire ou non et quel sera son temps de jeu.