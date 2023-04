PSG : Mbappé ou Messi ? Il fait un choix surprenant

Thomas Bourseau

Qui de Kylian Mbappé ou de Lionel Messi est le meilleur joueur du monde ? Le débat est éternel et la question est très ouverte, mais pour Xavi Simons, Marco Verratti est lui aussi un joueur à part.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé… Beaucoup se déchirent dans la presse afin de nommer le meilleur joueur du monde. De par le sacre de l’Argentine au Mondial, Messi a été élu meilleur joueur de la reine des compétitions devant Kylian Mbappé qui a dû se contenter du trophée du meilleur buteur de la Coupe du monde.

Messi ou Mbappé ? Simons dit Verratti

Ayant évolué à la fois aux côtés de Lionel Messi et de Kylian Mbappé au PSG la saison dernière, Xavi Simons a un avis tranché sur la question. Pour le milieu de terrain néerlandais de 19 ans qui brille depuis le début de l’exercice avec le PSV Eindhoven, il ne faudrait pas omettre Marco Verratti de l’équation.

Ce joueur du PSG l’a martyrisé, «il nous a fait danser» https://t.co/i1Miku5W6z pic.twitter.com/ujDvOetYJ3 — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

«Verratti est mon joueur préféré»