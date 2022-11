PSG : Mbappé, Neymar, Messi... Tchouaméni a son favori dans la MNM

Axel Cornic

Le trio du Paris Saint-Germain fascine tout amateur de football et Aurélien Tchouaméni ne fait pas exception. Lors d’un entre tien publié par Le Parisien, le milieu du Real Madrid s’est confié concernant Neymar, Lionel Messi et Kylian, Mbappé, qui est d’ailleurs son coéquipier en équipe de France.

Et dire qu’il aura pu jouer avec eux. Avant de rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato estival, Aurélien Tchouaméni était l’une des grandes priorités du PSG de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Finalement, c’est vers l’Espagne que s’est porté son choix.

« Le PSG ? Dans ma tête tout était clair »

Dans des propos rapportés par Le Parisien ce lundi, Tchouaméni est revenu sur les rumeurs autour de l’intérêt du PSG. « Le premier à s’être manifesté a été Liverpool. On a eu des discussions. Ensuite le Real est arrivé. Et dans ma tête tout était clair. C’était le Real et pas un autre » a expliqué le milieu de terrain. « Quand Paris s’est signalé, mon choix était déjà fait, même si j’étais content d’être approché par le PSG ».

« Le meilleur de la MNM ? Je dirais peut-être Kylian »