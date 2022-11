PSG : Ça se tend entre Neymar et Mbappé, Galtier rétablit la vérité

Pierrick Levallet

Si le PSG brille sur le terrain depuis le début de saison, en interne tout n'est pas toujours tout rose. Certaines tensions auraient notamment lieu entre Neymar et Kylian Mbappé depuis cet été. De ce fait, Christophe Galtier s'est une nouvelle fois prononcé sur la relation de son trio offensif. Et il a tenu à mettre les choses au clair.

Depuis le début de saison, le trio offensif du PSG composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi flambe. Les trois stars parisiennes brillent ensemble sur le terrain, la majorité des buts du club de la capitale étant inscrits par le Français, le Brésilien et l’Argentin. Mais en interne, certaines frictions seraient nées, notamment entre Kylian Mbappé et Neymar.

Des tensions entre Mbappé et Neymar ?

En prolongeant au PSG en mai dernier, le joueur de 23 ans a changé de statut dans le vestiaire parisien. Nouvelle tête d’affiche du projet QSI, Kylian Mbappé a pris l’ascendant sur Neymar. L’international tricolore n’était d’ailleurs pas contre le départ de son coéquipier brésilien cet été. Sauf que la star de 30 ans l’aurait su. Et depuis, rien n’irait plus entre les deux joueurs. Christophe Galtier a alors tenu à rétablir la vérité sur la relation de la MNM.

Galtier rétablit la vérité sur la MNM