PSG : Mbappé, malédiction… Il pousse un gros coup de gueule

Coup dur pour le PSG à l’approche du choc en Ligue des Champions face au Bayern Munich. En effet, blessé à la cuisse, Kylian Mbappé manquera la rencontre aller contre la bande à Jamal Musiala. Faut-il alors craindre le pire pour le club de la capitale sans Kylian Mbappé ? Ce jeudi, Jérôme Rothen a tenu à hausser le ton à ce sujet.

Cette blessure arrive au pire des moments. Pour le PSG, la saison débute réellement maintenant avec le huitième de finale de Ligue des Champions. Alors que les joueurs de Christophe Galtier vont affronter le Bayern Munich, il faudra faire sans Kylian Mbappé pour le match aller. En effet, ce mercredi, le numéro 7 du PSG s’est blessé à la cuisse face à Montpellier et le verdict est tombé : 3 semaines d’indisponibilité. Par conséquent, Mbappé est ainsi forfait pour ce choc en Ligue des Champions.

« J’en ai marre de ce terme « malédiction » »

Jouer sans Kylian Mbappé, c’est forcément un coup dur pour le PSG. Toutefois, au micro de RMC lors de Rothen s’enflamme , Jérôme Rothen a tenu à pousser un coup de gueule, ne voulant pas être trop pessimiste malgré cette absence : « Oui je souhaite que le PSG rivalise avec le Bayern, même si c’est le meilleur jouer. C’est la loi d’une saison, tu n’es pas à l’abris de te blesser à un moment important. J’en ai marre de ce terme « malédiction ». C’est l’ensemble de la presse, on jette du noir sur le PSG mais c’est le lot d’une saison. La saison est particulière, il ya avait la Coupe du monde au milieu de la saison. Il y a eu peu de repos. Tu te blesses souvent quand tu te sens le mieux dans ta tête, ton corps. Il l’a montré, il avait du feu dans les jambes, ça s’est stoppé là. 3 semaines, on va espérer que c’est plus court ».

