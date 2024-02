PSG - Mbappé : Luis Enrique a enfin trouvé la bonne formule ?

Amadou Diawara

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a beaucoup tâtonné avant de trouver son équipe type. En effet, le coach parisien a tenté de nombreuses formules différentes, et ce, en plaçant ses joueurs à de nouveaux postes. Ces dernières semaines, un onze s'est dégagé. Et cela tombe plutôt bien, puisque le PSG a un rendez-vous de Ligue des Champions ce mercredi.

A la fin de la dernière saison, Luis Enrique a pris la place de Christophe Galtier sur le banc du PSG. Depuis sa signature à Paris, le coach espagnol a tenté de nombreuses formules avec son équipe, changeant de dispositif, de joueurs et même les positions de ses éléments.

Frayeur pour Mbappé, le PSG a pris sa décision https://t.co/A0WT3P0kvQ pic.twitter.com/KANFU3OrNS — le10sport (@le10sport) February 10, 2024

Mbappé recentré par Luis Enrique

Alors que le PSG affronte la Real Sociedad en huitième de finale de la Ligue des Champions ce mercredi soir, une équipe type prend forme, notamment depuis que Luis Enrique a recentré Kylian Mbappé. En effet, le coach parisien a décidé de placer son numéro 7 dans l'axe depuis la fin du match contre Newcastle le 28 novembre. Ce qui a profité à Bradley Barcola, devenu titulaire. De leur côté, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ont été relégués au rang de remplaçant.

Luis Enrique a trouvé son XI type ?

Pour la réception de la Real Sociedad au Parc des Princes ce mercredi soir, le PSG devrait se présenter en 4-3-3. Sans surprise, Gianluigi Donnarumma devrait garder la cage de Luis Enrique. En défense, Achraf Hakimi s'occupera du couloir droit, tandis que Lucas Hernandez sera à gauche ; Marquinhos et Danilo Pereira formant la charnière centrale. Au milieu de terrain, Luis Enrique devrait opter pour le trio Manuel Ugarte, Vitinha et Warren Zaïre-Emery. En attaque, le coach du PSG devrait continuer à faire confiance à Bradley Barcola sur l'aile gauche. De leur côté, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé restent intouchables : le premier dans l'axe et le second à droite.