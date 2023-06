PSG : Mbappé lance son bras de fer avec Messi !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Buteur lundi soir avec l’équipe de France face à la Grèce, Kylian Mbappé a donc terminé sa longue saison 2022-2023 de la meilleure des manières. L’attaquant tricolore, qui a connu sur le plan personnelle une année pleine et riche en performances XXL, s’impose donc comme un prétendant naturel au Ballon d’Or au même titre que Lionel Messi et évoque sans détour le sujet.

Malgré une saison globalement décevante du PSG, Kylian Mbappé est une nouvelle fois parvenu à tirer son épingle du jeu ces derniers mois. Le bilan de l’attaquant français, autant en club qu’en sélection, a été plutôt remarquable avec au total 41 buts inscrits sous le maillot du PSG (toutes compétitions confondues) et une série performances décisives avec les Bleus . Mbappé a d’ailleurs terminé meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022 l’hiver dernier au Qatar, avec 8 réalisations, juste devant son ex-coéquipier Lionel Messi.

« Je corresponds aux critères du Ballon d’Or »

Interrogé au micro de TF1 lundi soir après la victoire de l’équipe de France face à la Grèce (1-0), Kylian Mbappé a évoqué ses chances pour le Ballon d’Or 2023 et se voit bien succéder à Karim Benzema : « Le Ballon d’or ? C’est difficile de parler d’un trophée individuel, car il faut se mettre en avant et ce n’est pas bien vu du grand public. Les nouveaux critères, c’est quoi ? C’est brûler la rétine et être impactant ? Je pense que je corresponds aux critères. On verra. Ce sont les gens qui votent mais je suis toujours optimiste », lâche Mbappé. Mais il ne sera pas seul à prétendre au titre…

Messi et Haaland, les concurrents

En effet, difficile de ne pas songer à Lionel Messi, qui a soulevé la Coupe du Monde avec l’Argentine et aura donc marqué cette saison de son empreinte même s’il pâtit, comme Kylian Mbappé, des résultats décevants du PSG. Par ailleurs, Erling Haaland vient de réaliser un magnifique triplé avec Manchester City et sera également un redoutable concurrent pour Kylian Mbappé. Le bras de fer est lancé…