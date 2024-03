PSG - Mbappé : Encore un clash surréaliste !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé fait décidément couler beaucoup d’encre en ce moment. Après avoir acté son départ du PSG à l’issue de son contrat pour l’été prochain, l’attaquant français se retrouve mêlé à plusieurs clashs extrasportifs, et le dernier concerne le youtubeur Mohamed Henni qui n’a pas digéré que le clan Mbappé porte plainte à son égard. Explications.

Être la grande star du PSG et du football français se paye même en dehors des terrains, et Kylian Mbappé en sait quelque chose. Il y a quelques semaines, le rappeur Booba s’en prenait ouvertement à l’attaquant de 25 via un post sur son compte X : « Tu es surcôté tu ne sers à rien, tu es un outil du système, zéro LDC, zéro prise de position ( comme la plupart ) vas au Réal apprendre la vie avec Vinicius bon courage », lâchait sèchement l’artiste au sujet de Kylian Mbappé. Et ces dernières heures, l’attaquant du PSG s’est retrouvé au cœur d’un autre clash extrasportif.

Le clan Mbappé attaque Mohamed Henni

Mohamed Henni, célèbre youtubeur marseillais réputé notamment pour ses piques à répétition à l’encontre de Kylian Mbappé, a dévoilé mardi sur ses réseaux sociaux une plainte adressée par l’entourage du joueur. Il est reproché à Henni d’avoir donné utilisé le nom Mbappé pour l’un de produits de sa marque de fast-food, lancée récemment : « Je tiens à vous informer que l’utilisation du nom d’une personnalité publique sans autorisation constitue une violation de ses droits de propriété intellectuelle et de sa vie privée. Cette pratique est également susceptible de porter atteinte à sa réputation et à son image publique. Or, le nom, l’image et, d’une manière générale, les attributs de la personnalité d’une personne ne peuvent être licitement utilisés sans son autorisation expresse. C’est pourquoi toute utilisation non autorisée du nom ou de l’image de Monsieur Kylian Mbappé Lottin cause mécaniquement un préjudice à la société KMA qui les exploite, lequel s’élève a minima à hauteur de la rémunération qu’elle aurait perçue si l’utilisation des attributs de Monsieur Kylian Mbappé Lottin avait été autorisée », explique le communiqué des avocats de la société représentant les droits de l’attaquant du PSG.

« Il a pété les plombs ! »