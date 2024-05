PSG : Mbappé annonce son successeur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Elu meilleur joueur de Ligue 1 pour la cinquième fois de sa carrière, Kylian Mbappé a vécu une soirée particulière qui faisait suite à l'annonce de son départ du PSG. Par conséquent, le championnat de France va se chercher un successeur au crack de Bondy et cela pourrait bien être Ousmane Dembélé.

Pour la cinquième fois de sa carrière, Kylian Mbappé a été nommé meilleur joueur de Ligue 1. Une habitude qui va être bouleversée la saison prochaine puisque l'attaquant français va quitter le PSG. La saison prochaine, c'est donc un autre joueur qui viendra récupérer le trophée de meilleur joueur de L1. Et pour Kylian Mbappé, son successeur sera Ousmane Dembélé.

Départ de Mbappé : Le PSG est fixé pour cette folie à 150M€ https://t.co/FuMPJuytrK pic.twitter.com/uLgZfB1XdB — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

«Je suis sûr qu'il sera aussi à cette place un jour»

« Il faut féliciter bien sûr les nommés, il y a des joueurs qui ont fait des supers saisons que ce soient les Brestois, les Marseillais aussi même si on ne peut pas trop le dire (sourire) et bien sûr les Lillois aussi. Ousmane (Dembélé aussi) qui est un ami et dont je suis sûr qu'il sera aussi à cette place un jour », lâche le crack de Bondy lors de son discours à la cérémonie des Trophées UNFP.

L'émotion de Mbappé