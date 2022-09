Foot - PSG

PSG : Mauro Icardi déjà au coeur d'une polémique en Turquie

Publié le 17 septembre 2022 à 09h45 par La rédaction

Prêté par le PSG à Galatasaray, Mauro Icardi disputait son premier match avec le club stambouliote ce vendredi soir. Tous les yeux étaient rivés sur lui et l'Argentin n'a pas manqué de se faire remarquer. En effet, il a provoqué un début de bagarre générale en toute fin de match.

Ça commence fort pour Mauro Icardi à Galatasaray. Plus d'une semaine après son départ du PSG, l'attaquant argentin est entré à l'heure de jeu et à défaut d'être décisif dans le jeu, il a été à l'origine d'un début de bagarre générale...

🇹🇷 #SüperLig 😅 Premier match avec Galatasaray... et première bagarre pour Icardi ! pic.twitter.com/dOGQ8l0m9k — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 16, 2022

Icardi déclenche une bagarre

Alors que Galatasaray menait 2-1 face à Konyaspor, Mauro Icardi a été l'instigateur d'une fin de match agitée. L'ancien attaquant du PSG a empêché le gardien adverse d'effectuer sa relance ce qui a provoqué la colère de ce dernier. Plusieurs joueurs de Konyaspor se sont alors précipités sur Icardi avant que l'arbitre vienne calmer les esprits.

Débuts ratés pour Icardi

L'ancien joueur du PSG a eu tout faux ce vendredi. Entré à l'heure de jeu, il n'a pas su montrer décisif et a écopé d'un carton jaune à cause de l'échauffourée qu'il a provoquée en fin de match. Malgré tout, Galatasaray s'est imposé 2-1 et caracole en tête du championnat turc après sept journées.