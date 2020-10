Foot - PSG

PSG : Icardi compare la Ligue 1 et la Série A !

Publié le 29 octobre 2020 à 23h40 par La rédaction

Plus d'un an après son arrivée au PSG, Mauro Icardi a fait le point sur son adaptation en Ligue 1 et sa découverte d'un nouveau championnat qui, selon lui, est très différent de la Série A.