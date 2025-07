PSG - Marquinhos : Le départ à l’étranger est validé

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après sa victoire en Ligue des champions, le PSG a pris le chemin des États-Unis pour disputer la Coupe du monde des clubs. Ce dimanche, les hommes de Luis Enrique affrontent Chelsea en finale. Avant de clôturer cette parenthèse américaine, Marquinhos a dressé le bilan du séjour, bénéfique pour la vie du groupe aux yeux du capitaine brésilien.

« On a vécu vraiment un très bon mois ensemble »

« Super ! On a vécu vraiment un très bon mois ensemble. Le coach nous a donné quelque temps de liberté aussi quand même. On a pu faire quelque sorties en famille, quelque sorties entre amis. On a eu l'opportunité de bien s'amuser, sans perdre le focus sur la compétition, a confié Marquinhos, rapporté par CulturePSG. Et c'est ça qui nous a permis d'arriver jusqu'en finale avec le groupe qu'on a, avec la conscience qu'on a, avec l'envie de jouer tous ensemble, de partager des moments tous ensemble. Et ces moments aussi à l'extérieur, ça nous a permis d'avoir cette fraîcheur, avoir cette envie, avoir la bonne mentalité. Tout a été parfait. On est arrivé jusqu'ici, il n'y a pas de regrets à voir. La préparation, elle a été parmi les meilleures. Et je pense que vivre une compétition comme ça, un mois ensemble, ça donne beaucoup d'expérience. Ça nous ramène beaucoup de souvenirs pour notre groupe et il n'y a que du bien à garder. On voit comment on s'amuse tous ensemble. On passe des bons moments, que ce soit à l'entraînement à l'extérieur, à l'hôtel. Le groupe vit vraiment très, très bien tous ensemble et on sait que tout le monde a son importance dans le groupe. C'est une compétition qui montre ça. »