PSG : La demande surprise... à la FIFA !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Enzo Fernandez, comme le reste de l'équipe de Chelsea, va devoir se frotter à l'ogre parisien en cette finale de Coupe du monde des clubs dimanche. L'occasion pour lui de réclamer un changement d'horaire pour disposer d'un climat plus clément et jouer dans les meilleures dispositions possibles pour affronter le PSG auprès de la FIFA.

A l'instar du PSG , Chelsea a rendez-vous au MetLife Stadium ce dimanche pour la finale de la Coupe du monde des clubs . Les Blues n'ont certes pas été confrontés à une adversité similaire à celle du PSG qui a notamment dû se défaire du Bayern Munich et du Real Madrid pour valider son billet pour ce choc, mais aura tout autant la possibilité d'être sacré champion du monde dans le New Jersey dans quelques heures.

«J'ai eu un léger vertige et j'ai dû m'asseoir par terre»

Cependant, de par le décalage horaire avec les pays européens à signaler aux Etats-Unis, les horaires de ces affiches arrangent les téléspectateurs et supporters du PSG et de Chelsea. C'est pourquoi la finale sera diffusée à 21h en France et 20h en Angleterre. Mais dans le pays de l'Oncle Sam, le match est programmé pour 15h sous plus de 31°. De quoi mettre en danger les joueurs selon Enzo Fernandez, milieu de terrain des Blues.

« La chaleur est incroyable. L'autre jour, j'ai eu un léger vertige et j'ai dû m'asseoir par terre. Jouer par ces températures est très dangereux, et évidemment, pour le spectacle, pour ceux qui viennent au stade pour en profiter et pour ceux qui regardent à la maison, le rythme n'est pas le même, ça ralentit tout ».