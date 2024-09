PSG : «Marionnette du Qatar», la lourde accusation contre Luis Enrique  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’heure où de nombreux joueurs se plaignent des calendriers surchargés, la programmation de la Coupe du monde des Clubs en fin de saison suscite des réactions diverses. Il y a bien évidemment les détracteurs et d’autres qui sont pour. C’est notamment le cas de Luis Enrique, comme il l’a expliqué ce jeudi. De quoi valoir à l’entraîneur du PSG les critiques de Daniel Riolo.

Pour différentes raisons, la Coupe du monde des Clubs qui devait se tenir à la fin de la saison pourrait finalement être annulée. Une nouvelle qui devrait réjouir les joueurs dont le calendrier est déjà surchargé. En revanche, pour Luis Enrique, cela pourrait ne pas être si bien que cela puisque l’entraîneur du PSG est très emballé à l’idée de disputer cette compétition.

« Une compétition très attractive, tout le monde veut la jouer »

De passage en conférence de presse ce jeudi, Luis Enrique s’est exprimé sur la Coupe du monde des Clubs. L’entraîneur du PSG a alors fait savoir : « Ce n’est qu’une fois tous les quatre ans… Je crois que c’est une compétition très attractive, tout le monde veut la jouer, même les joueurs. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait. Mais encore une fois je suis d’accord, le calendrier pourrait être réduit, et cela permettrait de mieux prendre soin des joueurs. Mais notre panorama est différent du football anglais ou espagnol. Je partage leur avis, mais dans ma situation, je n’ai pas le droit de me plaindre ».

« Lamentable »

Ces propos de Luis Enrique n’ont clairement pas échappé à Daniel Riolo. Et sur X, le journaliste RMC s’en est pris à l’entraîneur du PSG, l’accusant d’être une « marionnette » : « Ah on a trouvé le coach qui est excité par la coupe du monde des clubs. L’homme plein de caractère et convictions marionnette du Qatar et en business avec la FiFA. Lamentable ».