PSG : Marco Verratti se fixe un gros objectif !

Publié le 17 décembre 2021 à 22h40 par A.D.

Très altruiste, Marco Verratti tire très rarement. D'où ses très faibles statistiques de buteur. Interrogé sur le sujet ce vendredi, le milieu de terrain du PSG a avoué qu'il comptait travailler sur cet aspect de son jeu.