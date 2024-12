Thomas Bourseau

Un climat délétère plane au-dessus du Campus PSG où des tensions existeraient entre le vestiaire de l’équipe première et l’entraîneur Luis Enrique. Foot Mercato a même fait savoir que le comportement de l’entraîneur commencerait à agacer les dirigeants dont Luis Campos. Interrogé sur son caractère en conférence de presse, Enrique a remis les pendules à l’heure.

La semaine dernière, le réalisme n’a clairement pas souri au PSG qui, au terme de ses deux sorties contre le Bayern Munich en Ligue des champions et le FC Nantes en Ligue 1, n’avait pas remporté la moindre rencontre (0-1) et (1-1). En parallèle, des informations ont afflué dans la presse concernant un certain mécontentement du vestiaire de Luis Enrique envers son management et ses méthodes.

«Je n'ai vraiment pas l'intention de valoriser mon travail, ni de le définir»

Ce jeudi après-midi, Luis Enrique a commencé dès le début de la conférence de presse par la punchline suivante sur son caractère. « Je n'ai vraiment pas l'intention de valoriser mon travail, ni de le définir ou de le juger et le justifier ».

«Sinon ça fait 30 ans que je suis comme je suis et j’essaye d'être honnête dans mon travail»

Après quelques questions sur d’autres sujets, le coach espagnol a été invité à s’attarder à nouveau sur le sujet et a décidé d’être encore plus clair dans des propos relayés par RMC Sport.

« Avec vous je n'ai pas de concessions à faire. Je sais ce que je veux transmettre et comment. Si ça plaît ou pas, zéro intérêt. Sinon ça fait 30 ans que je suis comme je suis et j’essaye d'être honnête dans mon travail. La version de moi-même me plaît, je l'adore et je ne commente pas les rumeurs ».