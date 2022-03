Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino annonce le verdict pour Mbappé avant le Real Madrid !

Publié le 8 mars 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

Touché au pied à la suite d'un choc avec Idrissa Gueye à l'entrainement, Kylian Mbappé est incertain pour le choc face au Real Madrid de ce mercredi soir. Toutefois, Mauricio Pochettino s'est montré très rassurant ce mardi, annonçant que son numéro 7 pourra tenir sa place avec le PSG au Santiago Bernabeu.

Cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Lors de l'entrainement du PSG de ce lundi, Kylian Mbappé a été touché au pied. En effet, lors d'un duel avec Idrissa Gueye, le numéro 7 du PSG s'est fait écrasé le pied. Et alors qu'il a ressenti une douleur intense au moment du choc, Kylian Mbappé ne souffre pas d'une blessure sérieuse. En effet, il y aurait finalement eu plus de peur que de mal pour Kylian Mbappé, même s'il serait tout de même incertain pour le huitième de finale retour entre le PSG et le Real Madrid au Santiago Bernabeu. Via un communiqué publié ce lundi soir, le club de la capitale s'est tout de même montré optimiste quant à la présence de son attaquant français pour ce grand rendez-vous. « Kylian Mbappé a reçu un choc sur le pied gauche à l’entrainement aujourd’hui. II a effectué des soins cet après midi. L’examen clinique est rassurant et un nouveau point sera fait dans 24h » , a précisé le PSG sur son site officiel. Présent en conférence de presse ce mardi, Neymar a également fait passer un message positif quant à l'état de santé de Kylian Mbappé, informant que son coéquipier français allait bien. « Kylian Mbappé ? Je pense que Kylian est bien », a simplement lâche le numéro 10 du PSG.

«J'espère qu'il pourra bien s'entraîner après la conférence de presse»

Côté Real Madrid, Luka Modric s'est également prononcé sur la blessure de Kylian Mbappé. Et comme l'a confié l'international croate, il aimerait voir le champion du monde français fouler la pelouse du Santiago Bernabeu ce mercredi soir. « Nous n'en avons même pas parlé. Nous sommes concentrés sur nous-mêmes, nous ne voulons pas que quelqu'un se blesse, nous voulons que Kylian aille bien. Dans ces jeux, si vous n'êtes pas à 100 %, vous ne jouez pas. Nous sommes concentrés » , a confié Luka Modric en conférence de presse.

«S'il va jouer contre le Real Madrid ? Il reste 24 heures, mais tout indique que oui»