PSG - Malaise : Neymar très déçu d’un choix fort de Thomas Tuchel ?

Publié le 23 février 2020 à 10h15 par A.M.

Alors que Thomas Tuchel a décidé de changer de schéma tactique pour le choc sur la pelouse du Borussia Dortmund, Neymar n’aurait pas compris ce choix.

Après avoir travaillé pendant de nombreuses semaines sur la mise en place d’un 4-4-2 afin de placer son quatuor offensif dans les meilleures dispositions, Thomas Tuchel a finalement aligné un 3-4-3 inattendu. L’objectif était clair, à savoir renforcer la défense et s’en remettre au talent de ses joueurs offensifs. Mais ce choix n’a finalement pas porté ses fruits puisque le PSG s’est incliné sur la pelouse du Borussia Dortmund.

Neymar n’a pas compris le 3-4-3 de Tuchel