PSG - Malaise : Neymar a pris une énorme décision pour 2022 !

Publié le 6 janvier 2022 à 13h15 par B.C.

Décevant en 2021, Neymar, qui poursuit sa rééducation après sa blessure à la cheville gauche, entend se relancer pour cette nouvelle année.

L’année 2021 n’aura pas été celle de la renaissance pour Neymar. Alors que son passage au PSG a été marqué par plusieurs blessures majeures depuis son arrivée à l’été 2017, la star brésilienne ne s’est pas affichée sous son meilleur visage avec 11 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, alternant méforme et blessures. Neymar souffre d’ailleurs actuellement d’une grosse entorse de la cheville gauche contractée le 28 novembre face à l’ASSE et est attendu à Paris dans les prochains jours pour préparer son retour. Et en cette nouvelle année 2022, Neymar entend cette fois-ci se relancer.

