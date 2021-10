Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, Neymar... Enfin une bonne nouvelle pour Pochettino !

Publié le 17 octobre 2021 à 20h15 par D.M.

Alors que les coups durs d'accumulent pour le PSG, Mauricio Pochettino a enfin reçu une bonne nouvelle. De retour d'Amérique du Sud, Neymar, Lionel Messi et Marquinhos sont en forme et devraient disputer la rencontre face au RB Leipzig mardi.

Deux jours après sa victoire face à Angers (2-1), le groupe parisien avait rendez-vous au Camp des Loges ce dimanche pour disputer l’entraînement. Trois joueurs manquaient à l’appel : Leandro Paredes, Keylor Navas et Mauro Icardi. Les deux premiers souffrent de pépins physiques et pourraient louper la rencontre de Ligue des champions face au RB Leipzig. Quant à Icardi, il serait profondément affecté par sa récente séparation avec Wanda Nara, et est incertain pour le match de mardi.

Messi, Neymar et Marquinhos sont en forme