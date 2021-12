Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauricio Pochettino répond à ses détracteurs !

Publié le 11 décembre 2021 à 18h45 par A.D.

Depuis le début de la saison, le PSG peine à évoluer à un très haut niveau sur l'intégralité d'un match. Interrogé en conférence de presse sur le sujet, Mauricio Pochettino a tenté d'apporter une explication.

Arrivé il y a près d'un an au PSG, Mauricio Pochettino se retrouve au coeur des débats ces dernières semaines. Alors que le contenu des matchs de son équipe n'esstu pas au niveau auquel on pourrait l'imaginer, le coach argentin se retrouve sous le feu des critiques, et ce, même si les résultats sont là. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Mauricio Pochettino a été interrogé sur les difficultés de son PSG à développer un jeu clinquant sur l'intégralité d'une rencontre. Et il a tenté de se justifier.

«Ce qui est important, c'est de voir où on est aujourd'hui au classement et où on sera à la fin de l'année»