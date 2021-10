Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauricio Pochettino fait une énorme annonce pour Neymar !

Publié le 23 octobre 2021 à 15h10 par H.G. mis à jour le 23 octobre 2021 à 15h11

Alors qu’il avait du déclarer forfait pour le match contre le RB Leipzig cette semaine, Neymar sera bien de la partie contre l’OM ce dimanche soir.

Touché aux adducteurs, Neymar a du observer une période de soin et a ainsi manqué la réception du RB Leipzig en Ligue des champions cette semaine (victoire 3-2 des Parisiens). Mais fort heureusement, cette absence du Brésilien n’a été que de courte durée. En effet, il était annoncé depuis plusieurs heures maintenant que le joueur de 29 ans allait mieux et qu’il avait même effectué son retour à l’entrainement collectif. Et désormais, son retour à la compétition contre l’OM est acté !

« Neymar est disponible pour demain »