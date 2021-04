Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauro Icardi s'enflamme pour son grand retour !

Publié le 21 avril 2021 à 21h45 par A.M.

Après plusieurs mois très compliqués, Mauro Icardi revient sur le devant de la scène comme en témoigne son triplé contre Angers ce mercredi soir (5-0). L'Argentin confirme d'ailleurs avoir retrouvé sa confiance.

La saison de Mauro Icardi est loin d'être simple. Touché par le Covid-19 puis blessé plusieurs fois, l'Argentin n'a pas réussi à enchainer les matches et a vu le PSG briller sans lui dans un système avec Kylian Mbappé en pointe. Toutefois, l'ancien buteur de l'Inter Milan revient très fort. Entré en jeu contre l'ASSE dimanche, Mauro Icardi a offert la victoire au PSG dans les arrêts de jeu pour célébrer son retour à la compétition (3-2). Titulaire ce mercredi soir contre Angers en quart de finale de la Coupe de France afin de retrouver le rythme, le natif de Rosario a confirmé qu'il revenait très fort puisqu'il a inscrit un triplé pour sceller la large victoire du PSG (5-0). Après la rencontre, il affichait donc sa satisfaction.

«C’est très important pour la confiance»