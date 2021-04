Foot - PSG

PSG : Leandro Paredes prend position pour la Super Ligue !

Publié le 20 avril 2021 à 23h15 par A.D.

Depuis l'annonce de la création de la Super Ligue, seul Ander Herrera avait pris position sur le sujet dans le vestiaire de Mauricio Pochettino, affirmant qu'il était totalement contre une telle compétition. Après son partenaire du milieu de terrain au PSG, Leandro Paredes a également donné son avis sur la question, et il s'est rangé du même côté qu'Ander Herrera.

Ce dimanche, douze écuries européennes, et notamment le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, la Juventus ou encore Manchester United et City, ont officialisé la création de la Super Ligue. Alors que cette annonce a fait l'effet d'une bombe, les réactions se sont multipliées depuis deux jours. Côté PSG, Ander Herrera a pris clairement position contre la Super Ligue ce lundi. « Je suis tombé amoureux du football populaire, du football des supporters, du rêve de voir l'équipe de mon cœur affronter les plus grandes équipes. Si cette Super Ligue européenne voit le jour, ces rêves sont terminés, l’illusion des fans des équipes qui ne sont pas des géants de pouvoir gagner sur le terrain afin de participer aux meilleures compétitions est terminée. J'aime le football et je ne peux pas me taire à ce sujet, je crois en une Ligue des champions améliorée, mais pas au fait que les riches volent ce que le peuple a créé, qui n'est autre que le plus beau sport de la planète » , a expliqué le milieu de terrain du PSG sur son compte Twitter . Après Ander Herrera, Leandro Paredes s'est également prononcé.

«Espérons que ça ne se fasse pas, ça serait un péché»