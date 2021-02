Foot - PSG

PSG - Malaise : Daniel Riolo répond sèchement à Pierre Ménès pour Neymar !

Publié le 11 février 2021 à 22h15 par A.M.

Alors que Neymar sera absent pendant un mois, Daniel Riolo a un avis drastiquement opposé à celui de Pierre Ménès concernant l'enchainement des blessures de la star du PSG.

C'est désormais officiel, Neymar sera forfait pour le choc contre le FC Barcelone mardi prochain et manquera même un mois de compétition. Un coup dur pour le PSG qui voit une nouvelle fois son numéro 10 se blesser juste avant un grand rendez-vous. Et cette situation pousse Pierre Ménès à dresser un constat accablant sur les blessures à répétition du Brésilien : « Neymar forfait pour le match aller pour Barcelone. Trois constats : 1, le PSG est décidément maudit. 2, qu’on ne vienne pas me dire que la charge de (Steeve) Yago n’y est pour rien. 3, jouer contre Nice aurait été largement suffisant ».

Riolo complétement en désaccord avec Ménès