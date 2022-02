Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette terrible révélation sur le cas Sergio Ramos !

Publié le 27 février 2022 à 21h15 par A.D.

Depuis sa signature au PSG, Sergio Ramos n'arrive pas à enchainer les matchs à cause de blessures à répétition. D'après la presse espagnole, Mauricio Pochettino estimerait déjà que le cas Sergio Ramos est un problème.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le Real Madrid, Sergio Ramos s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Toutefois, le recrutement de l'international espagnol est loin d'être rentable pour le moment, et ce, même s'il a couté 0€ en indemnité de transfert. En effet, Sergio Ramos n'a pas pu enchainer les matchs depuis sa signature au PSG parce qu'il n'est pas du tout épargné par les blessures. Et cette situation commencerait à poser problème à Mauricio Pochettino.

Mauricio Pochettino voit le cas Sergio Ramos comme un problème