Foot - PSG

PSG - Malaise : Barcelone, Neymar... Le vestiaire envoie un signal fort !

Publié le 13 février 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que Neymar sera absent contre le FC Barcelone mardi en huitième de finale de la Ligue des champions, Ander Herrera assure que le PSG peut quand même éliminer les Catalans.

« Neymar Jr a été victime d’une lésion du long adducteur gauche mercredi soir. À l’analyse de l’examen clinique et des examens d’imagerie, il est à prévoir une indisponibilité d’environ 4 semaines selon l’évolution ». Par le biais de ce communiqué, le PSG a confirmé ce qui était attendu, à savoir que Neymar sera absent pour le choc contre le FC Barcelone. Un gros coup dur pour le club de la capitale. Mais Ander Herrera reste optimiste.

«Un coup au moral pour l’équipe ? Non, nous sommes des joueurs du PSG»