PSG : L'ultimatum à 20M€ venu de nulle part !

Du haut de ses 24 ans, Kang-In Lee semble avoir fait le tour de la question au sein du PSG de Luis Enrique. Recruté à l'été 2023, le polyvalent milieu offensif capable d'occuper les avant-postes du onze de départ du coach du Paris Saint-Germain a vu son rôle drastiquement évoluer ces derniers mois. Et pas dans le bon sens du terme. Arsenal est à l'affût... Le ton est donné !

Deux saisons et puis s'en va ? Kang-In Lee a débarqué au PSG dans la foulée du départ de Lionel Messi. Le gaucher sud-coréen a régulièrement été utilisé par Luis Enrique pendant de longs mois... avant de témoigner d'un temps de jeu de plus en plus réduit et notamment au cours de la seconde partie de saison actuelle.

20M€ ou rien pour Kang-In Lee ?

Le PSG aurait à cœur d'avoir un retour sur son investissement de 22M€ effectué à l'été 2023. C'est pourquoi la volonté de la direction parisienne serait de ne pas écouter les offres en dessous de la barre de 20M€ pour la vente de Kang-In Lee. Une tendance confirmée par The Sun ce mercredi à quelques heures seulement du choc entre le Paris Saint-Germain et Arsenal en demi-finale retour de Ligue des champions.

Lee avec les Gunners dès Singapour cet été ?

Si jamais des discussions venaient à avoir lieu entre les dirigeants d'Arsenal et leurs homologues du Paris Saint-Germain, un accord ne devrait pas s'éterniser puisque le souhait du champion de France est de se séparer de Kang-In Lee. L'attaquant sud-coréen pourrait même être du voyage pour la tournée de pré-saison d'Arsenal à Singapour...