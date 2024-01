PSG : Luis Enrique tient la perle rare contre toute attente !

Alexis Brunet

À l'été 2022, le PSG a mis la main sur Carlos Soler. L'Espagnol n'a jamais réussi à pleinement s'imposer à Paris, mais il rend de fiers services à Luis Enrique. Albert Celades, ancien coach de l'Espagnol à Valence, estime que le club de la capitale peut se satisfaire de compter dans ses rangs le joueur de 27 ans.

Malgré un effectif plutôt important, Luis Enrique se voit parfois dans l'obligation de faire du bricolage pour certaines compositions d'équipes. Dans ce sens, Carlos Soler a souvent dépanné à de nombreux postes. L'Espagnol est milieu de terrain à la base, mais on l'a déjà vu évoluer au poste de latéral droit par exemple. Une polyvalence qui plaît au coach du PSG, qui n'hésite donc pas à s'appuyer sur le joueur passé par Valence.

«Une personne sensationnelle»

Selon Albert Celades, ancien coach de Carlos Soler à Valence, interrogé par Le Parisien , le milieu de terrain peut grâce à cette polyvalence, aider son équipe, ce qu'il apprécie faire. « Carlos joue à de nombreux postes en raison de sa qualité tactique et technique. C’est également un joueur discipliné et une personne sensationnelle qui pense toujours à aider son équipe. Il a une prédisposition pour ça. »

Soler sait rester humble