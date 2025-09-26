PSG : Luis Enrique prépare une surprise !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Bien lancé dans sa saison 2025-2026, le PSG vient de subir sa première défaite face à l'OM. Certains joueurs commencent à subir un contrecoup physique en ce moment et le PSG va peut-être devoir commencer à agir en conséquence pour préserver la santé de certains joueurs. C'est le cas de Nuno Mendes, qui pourrait ne pas être titularisé face à l'AJ Auxerre.

Ce samedi, le PSG affronte l'AJ Auxerre, un adversaire largement à la portée des hommes de Luis Enrique. Pour l'entraîneur espagnol, ce genre de rencontre est assurément une occasion de faire tourner l'effectif. C'est visiblement la voie qui semble être empruntée par Luis Enrique puisque Nuno Mendes pourrait être mis au repos.

Nuno Mendes pas titulaire face à l'AJA ? Brillant la semaine dernière, Nuno Mendes est l'un des éléments forts en ce moment au PSG. Mais le jeune Portugais devrait être mis au repos par Luis Enrique selon les dernières informations du Parisien. Le quotidien français révèle que le défenseur devrait laisser sa place à Lucas Hernandez dans le onze de départ.