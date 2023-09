PSG : Luis Enrique prend une décision radicale, il s’explique

Benjamin Labrousse

Ce samedi, le PSG n’a pas réussi à enchaîner après son succès face à l’OM dimanche dernier (4-0). Les hommes de Luis Enrique ont concédé le match nul (0-0) sur la pelouse de Clermont, pourtant lanterne rouge de Ligue 1. Une rencontre dans laquelle l’entraîneur parisien a décidé de faire tourner son effectif. Visiblement, Luis Enrique ne regrette pas son choix malgré le nul.

Paris a manqué de mordant. Le PSG avait l’occasion de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1 ce samedi après-midi. Pour cela, les Parisiens devaient s’imposer face à la lanterne rouge Clermont. Malgré de nombreuses occasions, les partenaires de Kylian Mbappé n’auront pas réussi à inscrire le moindre but, pas aidés par la prestation époustouflante du gardien clermontois Mory Diaw.

«Unique», un phénomène a échappé au PSG ! https://t.co/vq4WDfV6SX pic.twitter.com/a38BsUirBJ — le10sport (@le10sport) September 30, 2023

Ugarte et Zaïre-Emery ménagés face à Clermont

Et alors que le PSG se rendra à Newcastle mercredi dans le cadre de la Ligue des Champions, Luis Enrique décidait de se passer de plusieurs cadres au coup d’envoi face à Clermont. Interrogé après le match nul (0-0) des siens, l’entraîneur parisien ne regrettait pas d’avoir laissé Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery sur le banc et affirme que leur présence dans le onze n’aurait pas changé l’issue du match : « Non, pour moi, non. »

« On ne gagne pas avec onze joueurs »