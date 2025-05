PSG - «Luis Enrique m'a saoulé» : Il craque totalement !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien entraîneur du FC Barcelone et sélectionneur de l'Equipe d'Espagne, Luis Enrique a débarqué au PSG en 2023 avec de grands projets. En effet l'ancien international espagnol était loin de faire l'unanimité à ses débuts dans la capitale et Daniel Riolo reconnaît qu'il a parfois eu du mal avec le personnage.

Un entraîneur d'expérience au PSG

Avec son CV, Luis Enrique pouvait largement prétendre faire de grandes choses au PSG. L'entraîneur espagnol a fini par trouver des solutions ces derniers temps même si au début il peinait à convaincre tout le monde. « Je suis passé par plein de sentiments depuis que Luis Enrique est arrivé. Le grand paradoxe c'est que j'ai été celui qui était le plus content au début, et le plus mécontent après. Et qu'aujourd'hui, on va dire que ça fait une moyenne. Je me souviens des débats où les gens pleuraient les départs de Neymar et Verratti et moi je disais "ne vous inquiétez pas, Luis Enrique ne veut plus de Verratti". Ce qui pour moi était quelque chose de très positif. J'ai tout de suite aimé l'état d'esprit et je savais quel type de jeu il allait pratiquer. Sauf qu'après, il m'a saoulé parce que son caractère et sa personnalité me saoulent vite » révèle Daniel Riolo dans une vidéo de Colinterview.