Luis Enrique au Real Madrid, l’oubli du PSG !

Avant sa carrière d’entraîneur, Luis Enrique a fait partie de ces joueurs qui ont évolué pour le Real Madrid et le FC Barcelone. L’actuel technicien du PSG était d’ailleurs sur la pelouse lors de la victoire parisienne face aux Merengue en 1993 grâce à une tête d’Antoine Kombouaré. Mais voilà que ce dernier ne s’en souvient absolument pas…

Samedi soir, le PSG écrira peut-être son histoire en remportant la Ligue des Champions face à l’ Inter Milan . Avant cette rencontre, d’autres matchs du club de la capitale sont restés dans les mémoires. Ça a bien évidemment été le cas du PSG-Real Madrid de 1993 remporté au terme d’un scénario exceptionnel et d’un but désormais mythique d’ Antoine Kombouaré .

« Je ne m’en souvenais plus »

Pour Le Figaro, Antoine Kombouaré a d’ailleurs été interrogé sur ce PSG-Real Madrid de 1993 et voilà qu’il avait oublié la présence de Luis Enrique chez les Merengue. « Il était dans l’équipe d’en face? Je ne m’en souvenais plus… Pour ce qui est du but, non seulement ce sont des souvenir indescriptibles, mais en plus c’est rappelé à chaque fois que le PSG joue le Real Madrid, à chaque fois que je croise des supporters du PSG. Encore maintenant, les supporters m’appellent Casque d’or. Alors je leur dis : « Les mecs, moi j’ai 61 ans ans ». Non, c’est très sympa, bien sûr, mais pour les supporters du PSG, ça reste ce surnom. C’est toujours le match légendaire contre le Real Madrid », a confié l’ancien Parisien.