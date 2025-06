PSG - Luis Enrique : Le retournement de veste à l'étranger !

32 ans après l'OM, le PSG a remporté la première Ligue des Champions de son histoire. Un sacre que le club de la capitale doit bien évidemment en grande partie à Luis Enrique. C'est lui qui est à l'origine de tout et qui a surtout instauré l'esprit d'équipe qui a fait la différence à Paris. C'est ainsi que Luis Enrique a vu certaines vestes se retourner du côté de l'Espagne.

Ancien entraîneur du FC Barcelone et sélectionneur de l' Espagne , Luis Enrique était loin de faire l'unanimité dans son pays. En effet, les critiques ont été nombreuses à l'égard de celui qui occupe désormais le banc du PSG . Mais voilà qu'au cours des derniers mois, la tendance a quelque peu évolué concernant les avis émis sur Luis Enrique . En effet, avec la saison remarquable du club de la capitale et le jeu proposé par les joueurs parisiens, la vision du technicien ibérique a changé de l'autre côté des Pyrénées.

« Il y avait des doutes aussi sur Luis Enrique »

C'est Pablo Polo, journaliste Marca, qui a évoqué le changement des regards sur Luis Enrique en Espagne. Dans des propos accordés au Figaro, il a ainsi expliqué à propos de l'entraîneur du PSG : « L'image du PSG a évolué en Espagne par rapport aux années précédentes. Il y avait des doutes aussi sur Luis Enrique, qui est adoré ou détesté ici et partout où il passe. Tous ceux qui le détestaient attendaient un échec. On voit un groupe, une équipe qui cherche le collectif plutôt que les individualités. Lors de la première partie de saison, il y a eu des critiques et les suiveurs de l'Atlético de Madrid qui s'est imposé à Paris savaient qu'il ne manquait que de l'efficacité à cette équipe. On voyait déjà la naissance de quelque chose ».