PSG : Luis Enrique lâché par son vestiaire ? L’incroyable annonce

Après la défaite du PSG face au FC Barcelone en quart de finale aller de Ligue des champions (2-3), Daniel Riolo n'a pas mâché ses mots à l'égard de Luis Enrique. Selon le chroniqueur, la composition n'a aucun sens. En privé, certains joueurs commenceraient à se plaindre des choix du technicien espagnol, mais aussi du manque de visibilité et de cohérence.

Le coupable est désigné. Selon Daniel Riolo, Luis Enrique est le principal responsable de la défaite du PSG face au FC Barcelone ce mercredi soir. Selon lui, les choix du coach parisien sont incohérents.

Daniel Riolo s'en prend à Luis Enrique

« On n’a rien compris au onze de Luis Enrique. Comment mettre de l’intensité alors que tu as des joueurs qui ne jouent même pas à leur poste? Luis Enrique fait des surprises, c’est Kinder Surprise! Tous les jours ils ouvrent un œuf et découvrent comment ils vont jouer » a lâché le chroniqueur sur RMC .

« Les joueurs sont perdus »