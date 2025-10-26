PSG - Luis Enrique : La grosse décision avant le choc

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Actuellement premier de la phase de championnat de la Ligue des Champions, le PSG s’apprête à vivre un énorme choc. Début novembre, le club de la capitale recevra le Bayern Munich au Parc des Princes, dans ce qui s’annonce être un combat de titans. Au niveau de sa composition, Luis Enrique va devoir trancher.

Le PSG est de retour en forme. Après un début de saison marqué par les blessures à répétition de plusieurs cadres de l’effectif, Luis Enrique et son staff peuvent désormais bénéficier d’un groupe quasi-complet. Seuls Fabian Ruiz et João Neves manquent encore à l’appel.

Plusieurs retours au PSG Mais comme l’indique le Parisien ce dimanche, l’Espagnol et le Portugais pourraient effectuer leur grand retour dès cette semaine à l’occasion du déplacement contre Lorient. En attendant, Luis Enrique a décidé de responsabiliser Warren Zaïre-Emery au PSG. Le numéro 33 enchaîne les prestations de haut niveau, lui qui a connu des derniers mois de compétitions plutôt compliqués.