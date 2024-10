PSG : Luis Enrique interpelle le chouchou de Deschamps !

Thomas Bourseau

Ne disposant clairement pas d’un statut de titulaire indiscutable au PSG, Randal Kolo Muani sort tout juste de deux matchs pleins avec l’équipe de France en Ligue des nations. Le tout en parvenant à être décisif. L’attaquant des Bleus transmis un sentiment de satisfaction à Luis Enrique, son entraîneur au Paris Saint-Germain.

Le bilan de la trêve internationale de Randal Kolo Muani est plus que satisfaisant d’un point de vue comptable. En effet, contre Israël (4-1), l’attaquant du PSG a délivré une passe décisive. Et contre la Belgique, qui devient sa victime favorite après avoir été à l’origine du but en 1/8ème de finale de l’Euro 2024 (1-0), d’avoir marqué en septembre dernier en Ligue des nations (2-0), Kolo Muani a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets. A deux reprises cette fois-ci (2-1).

«C'est une bonne nouvelle que les joueurs internationaux aient des bons résultats»

Un rassemblement positif pour Randal Kolo Muani qui peine à être dans les bonnes grâces de Luis Enrique au PSG. Au contraire de son statut en équipe de France où il semblerait être le nouveau chouchou de Didier Deschamps qui a déjà demandé en conférence de presse qu’il soit plus souvent utilisé par Luis Enrique en mettant en avant ses bonnes prestations malgré les critiques de la presse. L’entraîneur du PSG, qui avait remplacé Kolo Muani à la mi-temps à Nice avant la trêve (1-1), va-t-il accorder une plus grande importance à la recrue estivale de 2023 à 90M€ ? « C'est une bonne nouvelle que les joueurs internationaux aient des bons résultats, font des bons matchs, marquent des buts ».

«C’est mieux pour les équipes comme la mienne»

Luis Enrique était présent ce vendredi en conférence de presse en marge de la réception de Strasbourg au Parc des princes samedi soir. Par l’intermédiaire de propos relayés par RMC Sport, l’entraîneur du PSG a retenu le positif de cette trêve internationale pour Randal Kolo Muani. « S'ils jouent bien dans leur équipe nationale, c'est mieux pour les équipes comme la mienne ».