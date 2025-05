PSG - Luis Enrique : Il balance sur cet atout majeur !

Dans seulement quelques jours, le Paris Saint-Germain va jouer une finale de la Ligue des Champions, face à l’Inter. Une équipe que certains connaissent très bien comme Khvicha Kvaratskhelia, qui a joué contre les Nerazzurri il n’y a pas si longtemps encore, lorsqu’il portait les couleurs du Napoli.

Les Champions d’Italie en titre ont montré en demi-finale qu’ils peuvent être un véritable danger, en étrillant le FC Barcelone . Le capitaine Lautaro Martinez est l’un des principaux dangers, avec son compère de l’attaque, l’international français Marcus Thuram . Mais le PSG devra également se méfier de Nicolo Barella , Denzel Dumfries ou encore Francesco Acerbi . Et un duel de très haut niveau s’annonce entre les gardiens Yann Sommer et Gianluigi Donnarumma , auteurs de prestations incroyables.

« Si mes coéquipiers ont besoin de moi, je dirai quelque chose »

Ce seront en quelques sortes des retrouvailles pour Khvicha Kvaratskhelia, qui ne connait que trop bien l’Inter. Au point de glisser quelques conseils à Luis Enrique ? « Je ne pense pas que lui et son staff aient besoin de mon aide, ils regardent les matchs et ils sont meilleurs que moi » a confié l’ancien du Napoli, au micro de Sky Sport Italia. « Bien sûr, je peux dire quelque chose parce que j'ai déjà affronté l'Inter plusieurs fois, je sais à quel point ils sont forts et s'il y a un moment où mes coéquipiers ont besoin de moi, je dirai quelque chose. Nous travaillons tous ensemble ».