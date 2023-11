PSG : Luis Enrique fait une demande spéciale à Ousmane Dembélé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté par le PSG cet été pour environ 50M€, Ousmane Dembélé réussit des débuts mitigés avec le club de la capitale. Bien qu'il semble monter en puissance, l'ailier français n'a toujours pas inscrit son premier but à Paris. Il faut dire que les consignes de Luis Enrique ne porte pas sur ce domaine.

Les débuts d'Ousmane Dembélé au PSG peuvent paraître frustrant. Et pour cause, bien que ses prestations ne soient pas toutes décevantes et qu'il semble monter en puissance, l'ancien joueur du Barça attend toujours son premier but sous les couleurs parisiennes. Mais ce n'est pas pour autant ce que lui demande Luis Enrique.

«Il me demande coller la ligne»

« Ce que me demande Luis Enrique ? De coller la ligne souvent pour laisser Achraf (Hakimi) rentrer dans l'axe. Il veut que je provoque, que je crée des occasions, que je sois dangereux à chaque ballon. Il veut aussi que je fasse des passes décisives », explique le numéro 10 du PSG dans une interview accordée à L'EQUIPE .

Un côté droit très efficace avec Hakimi

Et le résultat et probant puisque non seulement Achraf Hakimi réalise un excellent début de saison dans cette configuration, mais surtout, le côté droit du PSG représente une menace constante comme en témoigne le succès contre Montpellier (3-0). Les trois buts sont venus du côté droit avec deux passes décisives pour Hakimi, et une pour Ousmane Dembélé. La preuve que les consignes de Luis Enrique sont bien écoutées.