PSG : Luis Enrique fait un strike ?

Thomas Bourseau

Quand bien même son management et la gestion du temps de jeu de Kylian Mbappé ont récemment animé les débats dans les médias, Luis Enrique disposerait de la totale confiance et implication du vestiaire du PSG ainsi que des dirigeants. C’est en effet le constat effectué par Jérôme Rothen.

Mardi dernier, Luis Enrique a réalisé une nouvelle remontada à Barcelone. Après la si douloureuse déroute pour le PSG le 8 mars 2017 au Camp Nou avec le large victoire du Barça (6-1), l’entraîneur espagnol a depuis changé de banc de touche. À l’époque au FC Barcelone, Enrique est depuis l’été dernier le coach du PSG et a su une nouvelle fois inverser la tendance en qualifiant le Paris Saint-Germain (2-3 et 4-1).

«C’est le meilleur entraîneur du monde»

Au passage, le PSG est entré dans l’histoire en devenant le premier club français à arracher une qualification pour le tour suivant de Ligue des champions après s’être incliné à domicile pendant le match aller. Dans la foulée du succès du PSG à Barcelone, Nasser Al-Khelaïfi a déclaré sa flamme à Luis Enrique. « J’ai dit au coach qu’on voulait gagner. Je n’ai jamais vu ça en 13 ans. Tout le monde ensemble, tout le monde se bat les uns pour les autres, l’ambiance. Tout. Tout le monde voulait vraiment se qualifier pour les demies. C’est le meilleur entraîneur du monde ».

«Il y a une adhésion totale de tous les joueurs»