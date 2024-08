PSG : Luis Enrique annonce un nouveau numéro 9, la surprise est totale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En l’absence de Gonçalo Ramos, Luis Enrique est obligé de trouver une solution pour le poste d’avant-centre. Et alors que la logique voudrait que Randal Kolo Muani soit le mieux placé pour récupérer le poste, l’entraîneur du PSG a assuré qu’il pourrait bien réserver une surprise en alignant Bradley Barcola.

Alors que Gonçalo Ramos va manquer les 3 prochains mois de compétition, le PSG doit trouver une solution pour compenser son absence. Et alors qu'aucun nouvel attaquant n'est arrivé, Luis Enrique va ainsi aligner un joueur de son effectif actuel au poste de numéro 9. Et alors que cela semblait se jouer entre Randal Kolo Muani et Marco Asensio, Luis Enrique annonce une troisième totalement inattendue : Bradley Barcola.

Barcola la surprise de Luis Enrique ?

« Barcola peut aussi jouer numéro neuf, il l’a fait quand il était plus jeune. J’aime avoir beaucoup de joueurs qui peuvent changer de position à tout moment et bien jouer », confie dans un premier temps l’entraîneur du PSG en conférence de presse, avant d’en dire plus sur toutes les options qui s’offrent à lui pour compenser l’absence de Gonçalo Ramos.

«Barcola a joué 9 quand il était plus jeune»

« Normalement, nous jouons en fonction des espaces et des moments footballistiques. Habituellement, le numéro 9 n’est pas un joueur qui touche beaucoup le ballon et demain face à Montpellier, qui va défendre dans son camp, ce sera sans doute encore plus le cas. Dans ce genre de configuration, le neuf est plus là pour finaliser les actions et générer des occasions. Mais quand tu joues avec un neuf qui donne plus de continuité à ton jeu, comme par exemple Asensio, il se passe d’autres choses. Je crois que nous nous adaptons très bien aux deux profils : celui du finisseur comme Ramos et Kolo Muani, mais aussi celui comme Lee Kang-in ou Asensio », ajoute Luis Enrique.