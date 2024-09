PSG : Luis Enrique annonce un joueur «différent» à Paris

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vendredi soir contre Rennes, Luis Enrique a innové en plaçant Lee Kang-In dans un rôle de faux-neuf aux côtés de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Un poste inédit pour l'international coréen qui s'est toutefois distingué lors de cette rencontre. Et l'entraîneur du PSG n'a pas tari d'éloges pour Lee Kang-In, un joueur «différent».

Discret la saison dernière malgré quelques fulgurances, Lee Kang-In est l'une des bonnes surprises de ce début d'exercice. L'international coréen a effectivement réalisé plusieurs prestations abouties et a notamment brillé dans un rôle inhabituel de faux neuf vendredi soir contre Rennes. Luis Enrique s'est ainsi enflammé pour son joueur.

Luis Enrique est fan de Lee Kang-In

« Je suis totalement d’accord. Kang-in Lee est un joueur tellement polyvalent… Il a une caractéristique essentielle dans notre jeu : il ne perd pas le ballon, même s’il est pressé et serré de près. Il a joué beaucoup plus libre à l’intérieur du jeu, a bien occupé les espaces et fait briller ses coéquipiers. Il a été exceptionnel. Il a eu la chance de marquer un but d’attaquant malin, en renard. Il est intelligent, nous donne de la continuité et a gardé le ballon quand on en avait besoin. C’est un joueur différent qui sait tout faire. Il a fait un match très complet et je suis très content de lui », se réjouit l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.

«Kang-in Lee est un joueur tellement polyvalent»

« Rennes a réalisé un très bon pressing depuis le début de saison, oui. Quand nous parlons d’être une équipe polyvalente et capable de tout gérer, nous devons savoir faire face à un pressing haut et près de notre but. Lee a joué un rôle majeur dos au but notamment. Il a été exceptionnel dans ce domaine. (Bradley) Barcola et (Ousmane) Dembélé ont également su gérer cela durant les premières minutes du match. Ce sont des situations que nous travaillons et pour lesquelles nous sommes préparés. Cela implique toutefois de grands risques, parce qu’en cas de perte de balle, l’adversaire peut te faire très mal. Aujourd’hui, il était très important de savoir surmonter ce pressing et ne pas laisser Rennes s’installer dans notre camp. Je répète que je suis très content du contenu et du résultat », ajoute Luis Enrique, rapporté par CulturePSG.