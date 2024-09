PSG : Une star américaine se lâche sur les réseaux sociaux

Arnaud De Kanel

Le PSG recevait le Stade Rennais vendredi soir. Comme souvent, les invités de marque étaient nombreux dans les tribunes du Parc des Princes. Chez les VIP, la rappeuse américaine Cardi B aurait visiblement préféré être dans le virage Auteuil avec les Ultras.

Le public du Parc des Princes a eu le droit à un beau spectacle vendredi soir avec la victoire du PSG face au Stade Rennais. « Je suis très satisfait du match. On a été très supérieurs. On a marqué trois buts mais on aurait pu encore en marquer plus. On a eu beaucoup d’occasions. Je suis content. J’ai beaucoup aimé ce match. Mais, oui, on a perdu le contrôle du match lors des 15 dernières minutes. On a accumulé beaucoup de pertes de balles, donné des opportunités à l’adversaire. C’est le seul point négatif. Mais l’adversaire était vraiment bon. Ce sont trois points de plus », se réjouissait Luis Enrique en conférence de presse. Le spectacle était également en tribunes vendredi soir !

PSG : Luis Enrique réalise un nouveau coup de maître ! https://t.co/nAdbO2NhTw pic.twitter.com/hb6qAb4FnB — le10sport (@le10sport) September 28, 2024

Cardi B craque pour l'ambiance du Parc

Le Virage Auteuil a mis l'ambiance pour soutenir le PSG et pousser les hommes de Luis Enrique vers la victoire. La ferveur des Ultras a été très appréciée de Cardi B. La rappeuse américaine a même indiqué sur ses réseaux sociaux qu'elle aurait préféré être dans le virage plutôt qu'avec les VIP.

«Je ne veux pas être avec les bourgeois, ici c’est trop calme»

« Pourquoi ils m’ont fait asseoir dans le coin ennuyeux du stade ? Je veux être dans le coin ghetto moi, je ne veux pas être avec les bourgeois, ici c’est trop calme », a déclaré Cardi B en story Instagram.