PSG : Luis Enrique annonce la couleur pour Mbappé

Comme souvent dernièrement, Luis Enrique avait décidé de ne pas titulariser Kylian Mbappé, face au Stade de Reims. Cela ne serait pas une punition, mais plutôt la façon de manager de l'Espagnol, très friand des changements fréquents dans ses compositions d'équipe, afin que tout le monde se sente concerné. L'entraîneur du PSG a d'ailleurs déclaré qu'il ne comptait pas changer ses habitudes, ce qui pourrait donc être de mauvais augure pour le champion du monde.

Le PSG a concédé le match nul face au Stade de Reims ce dimanche (2-2). Ce n'est pas dramatique pour les Parisiens, car le club de la capitale dispose de dix points d'avance sur le deuxième de Ligue 1, Brest. Mais ce résultat interroge tout de même, car c'est le troisième match nul d'affilée, en championnat, pour les joueurs de Luis Enrique.

Mbappé était remplaçant au coup d'envoi

Le PSG n'a donc pas pu faire mieux qu'un résultat nul ce dimanche, et cela peut notamment s'expliquer par le fait que Kylian Mbappé était remplaçant au coup d'envoi. En effet, Luis Enrique avait décidé de se passer du Français dès le début du match, tout comme d'Ousmane Dembélé entre autres. Les deux champions du monde sont toutefois entrés en fin de match, sans parvenir à faire la différence, et offrir donc la victoire au PSG.

Luis Enrique va continuer à faire tourner