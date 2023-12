PSG : Luis Enrique a recalé Verratti

Alexis Brunet

Cet été, Luis Enrique a été nommé coach du PSG. L'Espagnol a reçu carte blanche de la part des dirigeants parisiens, et il n'a pas hésité à prendre de grandes décisions. Marco Verratti en a notamment fait les frais. L'ancien tacticien barcelonais a refusé de le faire jouer cet été car il n'était pas à son poids de forme.

Le PSG a tiré un trait sur une grande partie de son histoire cet été. Le club de la capitale s'est séparé d'un grand nombre de cadres, comme Lionel Messi, Neymar, ou bien encore Sergio Ramos. Mais il y a surtout un départ qui a beaucoup fait parler, celui de Marco Verratti. L'Italien a quitté Paris après onze années en France, et il était particulièrement ému au moment de faire ses adieux au Parc des princes.

Verratti ne jouait pas en raison de son poids

Marco Verratti fait donc partie des joueurs les plus capés de l'histoire du PSG, et pourtant, la fin de son aventure parisienne n'a pas été la plus idyllique. Alors qu'il était sous contrat jusqu'en 2026 avec le champion de France, le milieu de terrain a rejoint le club d'Al-Arabi au Qatar, en fin de mercato. Avant cela, l'Italien n'avait pas été utilisé par Luis Enrique. L'Équipe nous apprend dans son édition du jour que l'Espagnol ne faisait pas jouer l'ancien joueur de Pescara car il n'avait pas atteint son poids de forme. Une preuve supplémentaire de l'intransigeance de Luis Enrique.

Vers une catastrophe pour le PSG ? https://t.co/C65dkJ5gsQ pic.twitter.com/z7pMr0KaAx — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

Luis Enrique ne laisse rien passer

Le cas de Marco Verratti n'est pas une exception. Luis Enrique est très à cheval sur la diététique, et il ne laisse rien passer. Il demande un grand professionnalisme à ses joueurs vis-à-vis de leur corps. Les menus des repas sont élaborés par un nutritionniste, et le PSG a investi dans une machine très coûteuse, permettant de contrôler au mieux la composition corporelle des Parisiens.