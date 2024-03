PSG : Luis Enrique a pris une décision pour Mbappé ?

Hugo Chirossel

Quatre jours après avoir obtenu sa qualification pour les demi-finales de la coupe de France face à l’OGC Nice (3-1), le PSG se déplace sur la pelouse de Montpellier dimanche. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique pourrait une nouvelle fois décider de faire démarrer Kylian Mbappé sur le banc.

Cela fait maintenant un mois que le PSG ne s'est plus imposé en championnat. La dernière victoire du club de la capitale en Ligue 1 remonte au 17 février dernier sur la pelouse du FC Nantes (0-2). Depuis, les Parisiens ont enchaîné trois matchs nuls consécutifs, contre Rennes (1-1), l’AS Monaco (0-02) et Reims (2-2).

Mbappé encore sur le banc contre Montpellier ?

Le PSG a l'occasion de renouer avec le succès dimanche. Les hommes de Luis Enrique se déplacent sur la pelouse de Montpellier, en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Comme indiqué par Le Parisien , le technicien espagnol pourrait encore une fois décider de se priver de Kylian Mbappé au coup d’envoi.

Une opportunité pour Kolo Muani ?

Tout comme Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé enchaînera avec l’équipe de France lors de la trêve internationale et l’un des deux devrait être laissé au repos. Ce qui pourrait profiter à Randal Kolo Muani, lui qui n’a plus été titulaire depuis la victoire contre Nantes.