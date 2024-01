PSG : Luis Enrique a pris une décision inédite

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En l’absence d’Achraf Hakimi, retenu à la CAN avec le Maroc, Luis Enrique innove pour le poste de latéral droit. Alors que Nordi Mukiele est sur le départ, c’est Warren Zaïre-Emery qui a été aligné dans le couloir droit de la défense du PSG à Lens dimanche soir. Carlos Soler a alterné avec lui. Un choix inédit sur lequel est revenu Luis Enrique.

Bien que le PSG soit globalement épargné par la CAN, Luis Enrique doit tout de même faire sans Achraf Hakimi, sélectionné avec le Maroc. Pour le remplacer, dimanche soir contre le RC Lens le technicien espagnol a décidé d’aligner Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit. Un poste également occupé par Carlos Soler durant la rencontre. Un choix justifié par Luis Enrique.



Luis Enrique explique comment il remplace Hakimi

« La majorité du temps c'était Warren mais il y a eu Carlos, mais aussi Ousmane (Dembélé). Il ne fallait pas donner à l'adversaire une idée de référence vu leur pressing. Je pense qu'on a pu contrôler le match parce qu'ils n'avaient pas de point de référence (côté droit), ils étaient dans l'incertitude », explique l’entraîneur du PSG au micro de Prime Vidéo , avant d’en rajouter une couche en conférence de presse.

«En fonction de l'action, on avait Warren‚ Carlos ou Ousmane sur l'aile droite»